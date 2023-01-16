شاهد.. يحدث في الدوري الإنجليزي.. حكم يغادر الملعب بسبب إصابة غريبة

وكالات / سما /

تعرض الحكم سام بيركيس لإصابة غريبة في مباراة بدوري الدرجة الرابعة الإنجليزي لكرة القدم بين فريقي سويندون تاون وجريمسبي.

واضطر سام بيركيس لمغادرة الملعب على محفة بعد إصابته بالكرة في رأسه أثناء سير المباراة بعد مرور 11 دقيقة من عمر الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في "League Two".

وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، سقط الحكم على الأرض، وهرع لاعبو الفريقين إليه محاولين إسعافه، لكنه لم يتمكن من استكمال المباراة وسط تصفيق من الجمهور في مدرجات الملعب.

ونُقل الحكم بيركيس إلى المستشفى بسبب إصابته بارتجاج في المخ وفقا للتقارير الإنجليزية، من أجل تلقي الإسعافات المطلوبة.

وأشارت إذاعة "بي بي سي" إلى أن الحكم خرج من المستشفى ليُسمح له بالعودة إلى المنزل في وقت لاحق من اليوم.

وكتب نادي سويندون عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد مغادرة الحكم للمستشفى: "نبأ عظيم، ونتمنى لسام الشفاء العاجل".

يذكر أن المباراة انتهت بفوز سويندون بنتيجة 5-0 بعدما تولى حكم آخر إدارة اللقاء.