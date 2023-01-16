أنشيلوتي عقب خسارة السوبر: إنها لحظة صعبة

علّق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على خسارة فريقه أمام برشلونة بنهائي كأس السوبر الإسباني.

وتوّج برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني عقب فوزه على ريال مدريد في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقدّم ريال مدريد مباراة متواضعة أمام برشلونة حيث أن البرسا سيطروا على مجريات الأمور منذ بداية اللقاء وحتى نهايته.

وتحدث كارلو أنشيلوتي حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية عقب خسارته أمام برشلونة قائلاً “أعتقد أنه يجب علينا التعلم، إنها لحظة صعبة وهذا كل شيء”.

وأضاف “ليس علينا التحدث كثيراً الفريق لم يكن في أفضل حالاته وقد أظهرت لنا هذه المباراة بعض أوجه القصور، لكن علينا الاستعداد للمباراة القادمة”.

وتابع “الأخطاء التي ارتكبها الفريق؟ لقد استسلمنا، وافتتح برشلونة التسجيل مبكراً، علينا اللعب كفريق”.

وأردف “مباراة فالنسيا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أظهرنا بعض المشاكل الدفاعية، واليوم ارتكب الفريق أخطاءً مرة أخرى، علينا العمل على تصحيح تلك الأخطاء”.