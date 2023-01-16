كيف علق تشافي على فوز برشلونة الكبير على ريال مدريد؟

عبر تشافي هيرنانديز، مُدرب برشلونة، عن سعادته بتتويج فريقه بلقب كأس السوبر الإسباني بعد التغلب على الغريم التقليدي ريال مدريد بنتيجة 3-1.

وكانت المُباراة التي استضافها ملعب الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض قد شهدت ثلاثية كتالونية بتوقيع جافي وليفاندوفسكي وبيدري، فيما سجل هدف الملكي الوحيد كريم بنزيما.

وقال تشافي، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”الانتصار يمنحنا الكثير من المعنويات، أنا سعيد من أجل اللاعبين وليس لي، إنهم يعملون بصورةٍ جيدة، وهُناك أجواء رائعة في غرفة تبديل الملابس، لقد استحقوا ذلك”.

وأضاف :”لقد سارت المُباراة بصورةٍ جيدة جداً لنا، جافي كان هائلاً، كان علينا وضع 4 لاعبين في خط الوسط وسارت الأمور على ما يُرام لنا”.

وأكمل مُدرب الكتلان إشادته بجافي قائلاً :”لقد تركني عاجزاً عن الكلام، هو يُمثل شغفاً خالصاً، وتكون الأمور سيئة حينما لا يلعب، هو يؤثر في الفريق مع أن عمره 18 سنة فقط”.

وتابع تشافي :”أنا راضٍ للغاية، اليوم لم نخسر أي كرة ولاعبي الوسط كان مُتفهمين دورهم بشكلٍ رائع، ولعبنا بصورةٍ أفضل”.

وأضاف :”أنا سعيد بالنتائج، وذلك لأن اللاعبين تعرضوا لنقدٍ غير عادل، وكثير من اللاعبين حرروا أنفسهم”.

وتحدث مُدرب برشلونة عن عناقه مع لابورتا، وقال :”لدي علاقة ودية مع الرئيس، أنا سعيد من أجله لأنه استثمر كثيراً في هذا المشروع، ولم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق، الأمور تسير على ما يُرام الآن”.

يُذكر أن لقب اليوم هو أول لقب لتشافي بصفته مُدرباً لنادي برشلونة.