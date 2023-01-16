فيديو.. أرسنال يحسم ديربي لندن ويوسّع الفارق مع مانشستر سيتي

نجح فريق أرسنال في حسم ديربي لندن لصالحه أمام توتنهام هوتسبير بالفوز عليه بثنائية نظيفة في قمة مباريات الدوري الإنجليزي لهذا الأسبوع.

وحلَّ أرسنال مساء يوم الأحد ضيفاً ثقيلاً على توتنهام، وتمكن رجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في تحقيق الفوز لينفرد أكثر بصدارة الدوري الإنجليزي بعد خسارة مانشستر سيتي هذا الأسبوع أمام مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف.

واستمر النرويجي مارتن أوديجارد نجم ريال مدريد الإسباني السابق والجانرز الحالي في صناعة الفارق ليستمر تفوق الجانرز ويسير بخطى ثابتة نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً.

وتقدم فريق أرسنال بنتيجة المباراة بالدقيقة 14 بعد خطأ الحارس الفرنسي هوجو لوريس الذي كلف فريقه هدفاً مبكراً.

وفي الدقيقة 36، نجح مارتن أوديجارد في تسجيل هدفاً رائعاً لأرسنال من تسديدة أرضية لم يستطع لوريس التعامل معها، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجانرز بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني حاول توتنهام العودة بالنتيجة من خلال الضغط على الجانرز، ولكن دفاع أرسنال وحارسه المميز حافظا على نظافة الشباك لينتهي اللقاء بفوزٍ مهم للفريق اللندني في رحلة تتويجه بالبريميرليج.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد أرسنال للنقطة 47 في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد توتنهام هوتسبير عند النقطة 33 في المركز الخامس.