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عائلة بغزة تتبرع بقرنيتي فقيدهم

الإثنين 16 يناير 2023 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة بغزة تتبرع بقرنيتي فقيدهم



غزة/ سما /

قالت وزارة الصحة في غزة إن عائلة فرينة بادرت صباح اليوم الاثنين، بالتبرع بقرنيتي ابنهم الفقيد.

وأكدت الوزارة في بيان مقتضب، أن العائلة تبرعت بقرنتي فقيدهم إبراهيم فرينة (45 عاما) من مدينة غزة، "ليحيا بهذه الصدقة الجارية في عيون اثنين ممن حرموا نعمة الإبصار ويعيد بقرنيتيه الأمل لهما من جديد".

وأطلقت وزارة الصحة بغزة أواخر أغسطس/ آب الماضي البرنامج الوطني لزراعة القرنيات.

وحثت الوزارة المواطنين على التبرع بقرنيات ذويهم المتوفين، تحت اسم "ومن أحياها".

ووفق أرقام رسمية؛ فإن 300 تحويلة طبية من قطاع غزة للخارج لمن هم بحاجة لزراعة القرنيات.

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