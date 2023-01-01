إدارة سجن "مجدو" تشرع بنقل (70) أسيرًا إلى سجن "جلبوع"

رام الله / سما /

شرعت إدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي" في سجن "مجدو" بنقل (70) أسيرًا يقبعون في قسم (8)، إلى سجن جلبوع "الإسرائيلي" في اجراءات عقابية بحق الأسرى التي تصاعدت في الآونة الأخيرة.

وأفاد نادي الأسير، أنّ إدارة سجن "مجدو" نقلت أمس (40) أسيرًا، ومن المتوقع اليوم أن يتم نقل (30) أسيرًا آخرين.

‏ولفت نادي الأسير، إلى أنّ عملية النقل هذه تأتي بعد نحو أسبوع من عملية نقل، جرت بحقّ (80) أسيرًا من سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة"، وخلالها نفّذت قوات خاصة عمليات تفتيش وتخريب واسعة لمقتنيات الأسرى

‏من الجدير ذكره أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتّى نهاية العام الماضي، 4700 أسير وأسيرة.