كتائب القسام تنعى أحد عناصرها بعد صراع مع المرض

غزة/ سما /

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الإثنين، أحد مجاهديها من حي الرمال بغزة.

ونعت الكتائب في بيان مقتضب اليوم، المجاهد إبراهيم أحمد فرينة (45 عاماً) من حي الرمال بغزة توفي بعد صراعٍ مع المرض.

وقالت في بيانها: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وتابعت: "نسأل الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل جهاده خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءهم، وستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق تحرير فلسطين وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله".