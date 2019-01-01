1600 إماراتي زاروا إسرائيل منذ اتفاقيات التطبيع

القدس المحتلة / سما /

أظهر تحقيق إخباري أن 1600 سائح إماراتي زاروا إسرائيل منذ رفع قيود فيروس كورونا العام الماضي، في حين بلغ عدد الإسرائيليين الذين زاروا الدولة الخليجية منذ توقيع اتفاقيات التطبيع قبل حوالي عامين أكثر من نصف مليون.

ولم تحدد وزارة السياحة الإسرائيلية عدد السياح من البحرين الذين زاروا إسرائيل نظرا لكونه ضئيلًا للغاية. كما جاء في هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وعلى الرغم من ارتفاع حجم التجارة الثنائية بين إسرائيل والإمارات من 11.2 مليون دولار في عام 2019 إلى 1.2 مليار دولار العام الماضي، فقد تراجعت شعبية الاتفاقيات في الإمارات والبحرين، وفقًا لمسح أجراه معهد واشنطن.