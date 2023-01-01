رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها خبر إعدام قوات الاحتلال المواطن أحمد كحلة، قرب بلدة سلواد شرق رام الله.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

الرئيس يصل اليوم إلى مصر للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية

الاحتلال يعدم مواطنا قرب سلواد شرق رام الله

وزير خارجية الصين: لا يجوز استمرار الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني لأجل غير مسمى

الرئيس تبون: فلسطين هي القضية الأخلاقية الأهم والأبرز في وجدان كل الجزائريين

مصرع مواطن إثر حريق بمنزله في حي وادي الجوز بالقدس

نقابة الصحفيين تدعو أعضاءها للمشاركة بمؤتمرها الاستثنائي في 29 من الشهر الجاري

* "الأيام":

هكذا أعدم جنود الحاجز المواطن أحمد كحلة

جـيـش الاحتلال يـقـرر هـدم مـنـزل عائلة الشهيد صوف في بلدة حارس

الاحتلال ينفـذ حملـة اقتحامـات وتـفتيـش ومستوطنون يسيجون أراضي في الأغوار

الأردن يعلن إحباط محاولة تسلل أجـانـب إلـى دولـة مـجـاورة

هـرتسوغ يسعى لمنع "أزمة دستورية" بـسـبـب حـمـلـة نتـنياهـو عـلـى الـقـضـاء

أميركا: ولاية كاليفورنيا الغارقة بالفيضانات تستعد لجولة جديدة من الأمطار الغزيرة

* "القدس":

الرئيس يصل اليوم إلى مصر للمشاركة بالقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية

شهيد من رمون قرب سلواد

"بتسيلم": إسرائيل فرضت اجراءات تشل جهاز الصحة في غزة وتتحكم بمعاناة المرضى حتى الموت

مواجهات ومستوطن يدعس طفلة شرق قلقيلية

معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي يضع سناريوهات "لعبة الحرب لبن غفير"

الصين تدعو إسرائيل إلى التوقف عن الاستفزازات

مراقبون فلسطينيون: ممارسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية الجديدة تدفع بتفجير الأوضاع في الضفة

دعوات لمقاطعة شركة أميركية لدعمها للمستوطنات