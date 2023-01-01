إحداها حرجة.. إصابات واعتقالات خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

أصيب عدد من المواطنين، واعتقل عدد آخر، فجر وصباح الإثنين، خلال حملة مداهمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة، عن إصابة طفل (14 عامًا) بجروح حرجة، جراء إصابته بطلق ناري في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وداهمت قوات كبيرة المخيم، وسط مواجهات عنيفة مع عشرات الشبان الذين أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز تجاههم.

واعتقلت تلك القوات محمود صلاح هماش بعد مداهمة منزله، فيما اعتقل محمد طارق حمامرة، وأسامة محمد حمامرة من حوسان.

وفي جنين، نفذت قوات الاحتلال عملية مداهمات واسعة في بلدة قباطية، تخللها اشتباكات مسلحة، ومواجهات عنيفة مع الشبان، ما أدى لإصابة شاب بعيار ناري في القدم، وآخر بعيار مطاطي في مقدمة الرأس، وأصيب عدد آخر بالاختناق.

وتركزت الحملة ضد منازل العديد من الأسرى المحررين الذين تم استجوابهم ميدانيًا وتهديدهم بالاعتقال، فيما اعتقل 4 شبان منهم أدهم أبو الرب، مهند تركمان، والشقيقين أرشد ومحمد آدم زكارنة.



وفي نابلس، اعتقل المحرر عبد الرحيم بشكار، وحمزة قطناني خلال عملية عسكرية في عدة مناطق منها مخيم عسكر والمساكن الشعبية.

وفي رام الله، اعتقل 3 فتية هم، صالح أبو صفية، محمود أبو صفية، علي أبو صفية، وجميعهم من بيت سيرا.