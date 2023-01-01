الاحتلال يهدم منشآت تجارية قرب مدخل حزما شمال شرق القدس

القدس المحتلة / سما /

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منشآت تجارية، قرب مدخل بلدة حزما، شمال شرق القدس.

وذكرت مصادر اعلامية ، إن قوات الاحتلال هدمت 15 منشأة من ضمنها محال تجارية وورش تصليح مركبات على مدخل بلدة حزما قرب الحاجز العسكري، عرف من أصحابها: عودة جبر الخطيب، ومحمد مصطفى الخطيب، ومحمود جبر الخطيب، بعد أن أغلقت مدخل البلدة، ونصبت حاجزا عسكريا على دوار الشهيد "عريبة".

يذكر أن قوات الاحتلال هدمت قبل أقل من عام 10 منشآت تستخدم كورش لتصليح المركبات، في المنطقة ذاتها، بحجة عدم الترخيص.