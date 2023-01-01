الاحتلال يصيب شابا ويعتقل آخرين في قباطية جنوب جنين

جنين / سما /

أصيب شاب، واعتقل آخران، فجر اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلق الجنود خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في رأسه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالطفيفة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها قباطية، مهند تركمان، وأدهم ابو الرب، وسلمت الشقيقين محمد وأرشد آدم زكارنة، بلاغين لمراجعة مخابراتها.

كما سلّمت قوات الاحتلال 6 أسرى محررين بلاغات لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم العسكري، وهم: يوسف نزال، وابراهيم احمد زكارنة، وحسن خمايسة، وعصام ابو معلا، وعبد الله زكارنة، ومحمد آدم زكارنة.