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برشلونة يتوج بكأس السوبر الإسباني (فيديو)

الإثنين 16 يناير 2023 12:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يتوج بكأس السوبر الإسباني (فيديو)



الرياض/سما/

توج برشلونة بكأس السوبر الإسباني بفوزه على غريمه ريال مدريد بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وأحرز ثلاثية برشلونة، غافي، وروبرت ليفاندوفسكي، وبيدري في الدقائق 33 و45 و69 تواليا، بينما سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وهذه هي المرة الـ14 التي يتوج فيها برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني ليعزز بذلك رقمه القياسي من حيث عدد مرات الفوز بهذه الكأس.

في المقابل، فشل ريال مدريد في الحفاظ بلقبه والتتويج بالكأس للمرة الـ13 في تاريخه.

تجدر الإشارة إلى هذه هي المرة الثالثة التي تقام فيها كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية وذلك كجزء من اتفاقية تستمر حتى العام 2029، يتقاضى على إثرها الاتحاد الإسباني لكرة القدم 30 مليون يورو في الموسم.

#برشلونة #ريال مدريد

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