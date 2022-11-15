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جيش الاحتلال يعتزم هدم منزل منفذ عملية سلفيت

الأحد 15 يناير 2023 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعتزم هدم منزل منفذ عملية سلفيت



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عزمه هدم منزل منفذ عملية سلفيت الشهيد (محمد مراد صوف) في بلدة حارس ، والتي أدت لمقتل 3 مستوطنين وإصابة 4 آخرين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان: " أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه تدمير المنزل الذي كان يسكن فيه محمد صوف منفذ عملية منطقة أريئيل الصناعية التي قُتل فيها موتي اشكنازي ومايكل لاديجين وتامير افيحاي، وأصيب 4 آخرين.

وذكرت عائلة الشهيد صوف في تصريح صحفي، :"إن سلطات الاحتلال قامت بإبلاغنا من خلال مؤسسة "الهموكيد" عن قرارهم بهدم كامل المنزل المكون من ثلاثة طوابق ومنحهم أربعة أيام للاعتراض على القرار.

ويذكر ان الشهيد محمد صوف نفذ عملية سلفيت، صباح اليوم الثلاثاء بتاريخ 15/11/2022 في مستوطنة (أرائيل) المقامة على أرض محافظة سلفيت وسط الضفة الغربية المحتلة، وقتل خلالها ثلاثة مستوطنين وأصيب خمسة آخرين ثلاثة منهم بجروح خطيرة، في عملية طعن داخل مستوطنة "ارئيل" المقامة على أرض مدينة سلفيت وسط الضفة الغربية المحتلة.

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