الرئيس الجزائري يستقبل جبريل الرجوب

د ب أ/سما/

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، المبعوث الخاص لرئيس دولة فلسطين، محمود عباس.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إن اللقاء حضره عن الجانب الجزائري وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

كان الرجوب، أشاد، بعد استقباله أمس السبت، من قبل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، بمبادرة الرئيس تبون، التي ” سعت إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وهي شرط لإقامة الدولة الفلسطينية”.

وشدد الرجوب، على تمسك حركة “فتح” بهذه المبادرة، والعمل على اقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، مشيرا بأن الشعب الفلسطيني يخوض مواجهة على مدار الساعة في وجه “الاحتلال الفاشي العنصري، الذي يستهدفنا في فلسطين أرضا وشعبا وتاريخا ومقدسات”.



كان 14 فصيلا فلسطينيا ،ومن بينهم حركتا حماس وفتح ، قد وقعت بعد محادثات في الجزائر على وثيقة “إعلان الجزائر”،في تشرين الأول /أكتوبر الماضي.

ويتضمن الإعلان ،من بين بنود أخرى ،إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام لوضع حد للانشقاق الذي يمزق صفوفها.