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الاحتلال يصادق على إدخال أجهزة طبية لقطاع غزة

الأحد 15 يناير 2023 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصادق على إدخال أجهزة طبية لقطاع غزة



غزة/سما/

زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أنّها سمحت بنقل ثلاثة أجهزة تصوير بالأشعة السينية إلى قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي، لصالح المؤسسات الطبية في القطاع.

وبحسب ما نشر المنسق الإسرائيلي غسان عليان عبر صفحته على "فيسبوك"، فإنّه من المتوقع دخول عدة أجهزة أخرى تمت المصادقة عليها إلى القطاع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأرفق المنسق الإسرائيلى تدوينته التي نشرها، بالصور الأتية:

 

 

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يشار إلى أنّ الوكيل المساعد في وزارة الصحة، بسام الحمادين، حذّر من تهالك عدد من الأجهزة الطبية بسبب مرور الزمن عليها، مؤكّدًا أنّ الوزارة تعاني بسبب عدم إدخال هذه الأجهزة، والاحتلال يمنع دخولها رغم أهميتها الكبيرة.

#غزة

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