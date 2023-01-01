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الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من بيت أمر

الأحد 15 يناير 2023 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من بيت أمر



الخليل/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أربعة مواطنين خلال مداهمة وتفتيش محال تجارية في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأغلقت مدخلها الرئيسي، وداهمت عددا من المحال التجارية، واعتقلت كلا من: علي محمد أبو عياش (48 عاما)، وعبد الحليم محمد أبو عياش (42 عاما)، وأشرف محمد أبو عياش (45 عاما)، والفتى محمد محمود أبو عياش (16 عاما).

وأضاف أن شارع القدس- الخليل شهد أزمة مرورية خانقة جراء انتشار قوات الاحتلال عليه وتفتيشها مركبات المواطنين.

#الاحتلال #بيت أمر

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