اشتية يترأس اجتماعا لبحث النهوض بالقطاع الصحي

رام الله/سما/

ا- ترأس رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مقر وزارة الصحة بمدينة رام الله، اجتماعا مستفيضا حول احتياجات وزارة الصحة وأهم التحديات التي تواجهها، بحضور وزيرة الصحة مي كيلة، ووزير المالية شكري بشارة، ووكيل وزارة الصحة وائل الشيخ، والوكلاء المساعدين، ورؤساء الدوائر في الوزارة، ووفد من وزارة المالية، ومجلس الوزراء.

وبحث الاجتماع العديد من القضايا المحورية في عمل وزارة الصحة والنهوض بالقطاع الصحي لما يشكله من أولوية، من خلال تقديم خدمة متميزة وتوفر الإمكانيات المالية وتنظيم عمل الوزارة، إضافة إلى معالجة أهم القضايا التي تخص وزارة الصحة لا سيما في موضوع سلة الأدوية، والتحويلات الطبية، والتأمين الصحي، وأقسام غسيل الكلى، والقسطرة، والخدج، والكادر البشري، وسبل النهوض بالخدمات الصحية لأعلى المستويات.

وقال رئيس الوزراء: "قطاعا الصحة والتعليم والارتقاء بهما يشكلان أولوية وأهمية لعمل الحكومة"، مشددا على "ضرورة التعاون والتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد بين كافة الوزارات والمؤسسات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل الحصار المالي المفروض علينا".

وأعلن أن وزارة المالية ستواصل دفع التزاماتها المالية لموردي الأدوية والمستلزمات الطبية وفق مبلغ مالي محدد شهريا، مشيدا بجهود طواقم وزارة الصحة التي تعمل في ظروف استثنائية وشكلت نموذجا في التعامل مع جائحة "كورونا".