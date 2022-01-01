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حركة فتح وموقع عالم الرياضة يكرمان الأستاذ عبدالسلام هنية

الأحد 15 يناير 2023 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
حركة فتح وموقع عالم الرياضة يكرمان الأستاذ عبدالسلام هنية



غزة/سما/

كرمت حركة فتح وموقع عالم الرياضة الأستاذ عبدالسلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة لجهوده بتحقيق الإنجازات الرياضية عام 2022 وأبرزها الإشراف على أكبر وفد إعلامي رياضي فلسطيني في كأس العالم ونيل لقب الشخصية الرياضية الأبرز للعام المنصرم.

وجاء ذلك بحضور القائد أحمد حلس مسئول حركة فتح في قطاع غزة وابراهيم ابو النجا محافظ مدينة غزة، ولفيف من كوادر الحركة الرياضية وإدارة موقع عالم الرياضة.

وتحدث ماهر الزر مدير موقع عالم الرياضة، بكلمة الحفل عن جهود هنية في دعمه للحركة الرياضية والوفاق الفلسطيني من البوابة الرياضية، والتي كان آخرها تواجد البعثة الأكبر فلسطينيا في كأس العالم بقطر، مقدما مباركته للفائزين من لاعبين ومدربين وحكام في استفتاء موقعه على الإنترنت.

وبدوره شكر هنية، الأخوة في قيادة حركة فتح والحركة الرياضية وموقع عالم الرياضة على هذا التكريم الذي يأتي تقديرا للجهود التي جائت في عام 2022 وهذا يزيدنا حافزاً للاستمرار في رسالتنا ومسيرتنا بخدمة الرياضة الفلسطينية وأبناء شعبنا الكرام.

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