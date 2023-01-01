هب الريح يتفقد عددا من المؤسسات في محافظة القدس

رام الله/سما/

تفقد وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الأحد، عددا من المؤسسات في محافظة القدس، والتقى بنائب المحافظ عبد الله صيام، وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، ووجهاء محافظة القدس والكادر التنظيمي فيها، ورؤساء عدد من بلديات المحافظة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام وحرص وزارة الداخلية على التواصل مع المؤسسات الرسمية والجهات الشريكة كافة، من أجل تسهيل حصول المواطنين على مختلف الخدمات.

وزار هب الريح مديرية داخلية الرام، واطلع على سير العمل فيها، والتقى بالمدير العام سوسن البرغوثي ومدراء وموظفي المديرية، كما تفقد سير العمل في مركز الشرطة، ومكتب الأمن الوقائي في الرام، واطلع على واقع العمل وآليات تطويره، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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