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معاريف: إدارة بايدن لن تتسرع في الضغط على "إسرائيل"

الأحد 15 يناير 2023 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: إدارة بايدن لن تتسرع في الضغط على "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة معاريف العبرية مساء اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن لن تتسرع في الضغط على الحكومة الإسرائيلية الجديدة بزعامة نتنياهو.
 
ووفقاً للصحيفة العبرية، شدد وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" في المؤتمر على التزام الولايات المتحدة بالترويج لتسوية سياسية "على أساس حدود عام 1967 مع تبادل الأراضي المتفق عليها. 
 
وأوضح بلينكين أن الإدارة الأمريكية ستعارض بشدة أي إجراءات تهدف إلى جعل تحقيق هذه الرؤية أمراً صعباً، بما في ذلك توسيع الاستيطان اليهودي، والخطوات نحو الضم وهدم المنازل، 
 
كما حذر من التحريض على العنف في سياق المواقف الإسرائيلية تجاه السكان العرب الفلسطينيين، وتقويض الوضع الراهن في الأماكن المقدسة.

#ادارة بايدن #اسرائيل #فلسطين

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