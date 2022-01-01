الاحتلال يمنع أمين سر "فتح" بالقدس من دخول الضفة لمدة شهرين

القدس المحتلة/سما/

- سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أمين سر حركة "فتح" في القدس شادي مطور، قرارا عسكريا بمنع دخوله للضفة الغربية.

وجاء في القرار إن مطور يمنع من دخول مناطق الضفة الغربية لمدة شهرين، من الرابع عشر من هذا الشهر وحتى الرابع عشر من آذار المقبل، بحجة "المشاركة بفعاليات ونشاطات تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية".

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تجدد قرار منع مطور من دخول الضفة الغربية كل ستة شهور، وهذا القرار هو الخامس على التوالي.

يذكر أن سلطات الاحتلال منعت مطور من حضور جنازة والده في شهر كانون الثاني 2022، كما تم إيقاف التأمين الصحي عنه وعن أفراد أسرته، وسحب الإقامة عن زوجته، وهذه العقوبات فرضت عليه منذ توليه لأمانة سر حركة "فتح"- إقليم القدس.