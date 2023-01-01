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قلق أوروبي من خطوات إسرائيلية أحادية الجانب

الأحد 15 يناير 2023 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
قلق أوروبي من خطوات إسرائيلية أحادية الجانب



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة هآرتس العبرية مساء اليوم الأحد، عن تلقي وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين، رسائل قلق من نظرائه الأوروبيين إزاء سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
 
ووفقاً للصحيفة العبرية أعرب وزراء الخارجية الأوروبيون لوزير خارجية اسرائيل  ايلي كوهين عن قلقهم من سياسة اسرائيل تجاه الفلسطينيين.
 
وأوضحت الصحيفة أن عدد من وزراء خارجية دول أوروبية، قالوا خلال محادثات مع كوهين، الأسبوع الماضي، إنهم قلقون من أن تنفذ الحكومة الإسرائيلية خطوات أحادية الجانب وتستهدف حل الدولتين.
 
وطالب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، خلال محادثة مع كوهين يوم الخميس الماضي، بأن تطرح حكومة بنيامين نتنياهو أفقا سياسيا لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وأن تمتنع عن تنفيذ خطوات أحادية الجانب، وعبر عن قلقه من العدد الكبير للشهداء الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة.

#اوروبا #ايلي كوهين #اسرائيل

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