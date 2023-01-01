  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يحكم على الأسير الجريح نور الدين جربوع بالسجن عامين

الأحد 15 يناير 2023 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحكم على الأسير الجريح نور الدين جربوع بالسجن عامين



جنين/سما/

 حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في معسكر سالم، اليوم الأحد، على أسير جريح من مخيم جنين بالسجن لمدة عامين.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن الاحتلال حكم على الأسير الجريح نور الدين صابر محمد جربوع (28 عاما) بالسجن لمدة عامين، مشيرا إلى  أن الأسير جربوع  اعتقل في التاسع من نيسان/ إبريل العام الماضي، بعد إطلاق النّار عليه وإصابته بجروح بالغة.

وأضاف سمور أن الأسير جربوع احتجز في بداية اعتقاله بمستشفى "رمبام"، ولاحقا نُقل إلى "الرملة"، وإلى مستشفى "أساف هروفيه" عدة مرات، ورغم إصابته، نقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "الرملة" حيث يقبع هناك حاليا.

وكان المتطرف إيتمار بن غفير، هدد في الثاني والعشرين من شهر آب الماضي، عائلة الأسير جربوع عبر اتصال هاتفي، بأنه سيتم الانتقام من نور، ولن يتم تركه على قيد الحياة، وسيصلون له في المستشفى الذي يُحتجز فيه، وسيتم تصفيته، كما سيتم الانتقام من أُسرته.

#جنين

الأكثر قراءة اليوم

كوخافي يتحدث عن الوضع الفلسطيني وقضية الأسرى الإسرائيليين لدى حماس وخطة "مترو الأنفاق"..

فيديو: رفع أعلام فلسطين خلال المظاهرات الرافضة لحكومة نتنياهو

غانتس يرفض أمرا لـ"الشاباك"..

معاريف: تحديات مقعدة وكبيرة جداً تنتظر رئيس الأركان الجديد هرتسي هاليفي

أسعار صرف العملات

"بيتكوين" تسجل أعلى مستوى لها منذ مطلع نوفمبر الماضي

من الجزائر.. حفيد نيلسون مانديلا يهتف بالحرية لفلسطين (فيديو)

الأخبار الرئيسية

صحيفة إسرائيلية: اتفاق أوسلو.. بين يمين متطرف وفلسطينيين ينتظرون المعجزة

ضباط إسرائيليون يتخذون خطوات احتجاجية ضد حكومة نتنياهو

2hwEo

صور: أضرار بحافلة إسرائيلية جراء إطلاق النار عليها شمال الخليل

المالية بغزة: سياسة التعامل مع الغاز المورد لم يطرأ عليها أي تغيير

هآرتس: المصادقة على خطة ليفين ستؤدي إلى "أزمة دستورية غير مسبوقة في إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم