صور: أضرار بحافلة إسرائيلية جراء إطلاق النار عليها شمال الخليل

الخليل/سما/

تعرضت حافلة إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، لإطلاق نار شمال مدينة الخليل.

وقالت مؤسسة إنقاذ بلا حدود الإسرائيلية: " تعرضت حافلة للمستوطنين لإطلاق نار على طريق غوش عتصيون-الخليل.

وأضافت "هناك أضرار في الحافلة ولا وجود لإصابات.

ونقلت القناة 14 العبرية عن سائق الحافلة أنه تم اطلاق النار باتجاهه على مفترق مستوطنة كرمي تسور، ووقعت اضرار في الحافلة، ولا إصابات، وقد شوهد المنفذ وهو يهرب من المكان.

وأفادت مصادر محلية بأن عملية إطلاق نار التي استهدفت حافلة مستوطنين وقعت قرب جسر حلحول شمال الخليل، وقوات الاحتلال تنتشر بالمكان".

وأضافت المصادر ان قوات الاحتلال أغلقت عدة مداخل لبلدتي بيت أمر وحلحول شمال الخليل، بعد عــمـــلــية إطلاق النار تجاه حافلة إسرائيلية وانسحاب المنفذين بسلام".