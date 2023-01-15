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مركز حقوقي: 20 طفلًا استشهدوا وأصيب 170 واعتقل 23 من قطاع غزة خلال 2022

الأحد 15 يناير 2023 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركز حقوقي: 20 طفلًا استشهدوا وأصيب 170 واعتقل 23 من قطاع غزة خلال 2022



رام الله/سما/

أظهرت إحصائية حقوقية، الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 20 طفلًا فلسطينيًا من سكان قطاع غزة خلال عام 2022.

وبحسب الإحصائية التي أعدها مركز الميزان لحقوق الإنسان، فإن قوات الاحتلال تسبب بإصابة 170 طفلًا، خلال عدوانها المتكرر على القطاع، وعملياتها العسكرية وتوغلاتها قرب الحدود وغيرها من العدوان.

وأشارت الإحصائية، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 23 طفلًا خلال عام 2022، إما من خلال محاولتهم التسلل من الحددود، أو خلال عملهم في مهن مختلفة قرب الجدار.

وتسبب العدوان الإسرائيلي المتكرر على القطاع، في تضرر مدرستين، واستهداف 69 وحدة سكنية، يقط نفيها 322 مواطنًا، من بينهم 110 سيدة، و111 طفلًا.

وبشأن الحرمان من العلاج، أدت إجراءات الاحتلال واستمرار الحصار على القطاع لوفاة 3 أطفال بعد منعهم من الحصول على تصاريح للوصول لمستشفيات الضفة أو القدس والداخل.

وتلقى مركز الميزان، 300 شكوى متعلقة بالأطفال وحرمانهم من العلاج، مشيرًا إلى أنه سهل سفر 144 فيما لم يتمكن 15 من ذلك.

#فلسطين #قطاع غزة #الضفة #القدس #اسرائيل #الاحتلال الاسرائيلي #شهداء فلسطين

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