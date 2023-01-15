صندوق التشغيل يوقع اتفاقية تعاون مع مركز التجارة الفلسطيني

رام الله/سما/

وقع الصندوق الفلسطيني للتشغيل ممثلا برئيس مجلس إدارة الصندوق، وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) ممثلا برئيس مجلس الإدارة إبراهيم برهم، بحضور المدير التنفيذي للصندوق رامي مهداوي، والمدير التنفيذي لبال تريد، رواء جبر.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم التشغيل وريادة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة وتشغيل العاطلين عن العمل ودعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص الفلسطيني، خاصة في مجالات تأهيل وتمهير وتشغيل الشباب، والتوعية بريادة الأعمال، واحتضان الأفكار الريادية وتسريع الشركات الناشئة، وتحسين جودة عملية الاحتضان ومخرجاتها، وتنمية الاقتصاد المحلي، والإرشاد الوظيفي.

بدوره، أكد أبو جيش، أن اتفاقية التعاون مع بال تريد جزء من الجهود التي يبذلها صندوق التشغيل باعتباره المظلة الوطنية للتشغيل في سبيل تنسيق الجهد الوطني فيما يتعلق بالتشغيل ومكافحة الفقر وتقليل البطالة بمختلف الادوات والاستراتيجيات المتاحة والتي حددها المرسوم الرئاسي وقرار مجلس الوزراء.

وبين أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز ثقافة الانتاج ما يضمن تقليل نسب البطالة على مستوى الوطن، وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على الاعتماد الذاتي، إضافة الى تطوير ثقافة الانتاج من خلال المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كأداة اقتصادية وتشغيلية فعالة.

بدوره، قال برهم: إن بال تريد سعيدة بهذا التعاون الهادف الى تعزيز تكاملية المنظومة الاقتصادية ومثال يحتذى به على العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص، ودوره بالمساهمة في تطوير السوق المحلي والدولي وفتح أسواق جديدة، وتقديم فرص للرياديين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاسيما النساء، لأنه لا يمكن النهوض بالاقتصاد الوطني الا من خلال دمج النساء في القطاع الخاص كصاحبات شركات ومشاريع متوسطة.