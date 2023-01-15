الاحتلال يواصل عزل الأسير محمد نايفة منذ شهرين

رام الله/سما/

تواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، عزل الأسير محمد نايفة منذ نحو شهرين، في ظروف قاسية وصعبة، في زنازين سجن "جلبوع".

وذكر نادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الأسير نايفة نقل إلى العزل بعد أن تعرض لعملية قمع في سجن "مجدو" في الـ17 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وجرى نقله لاحقًا إلى زنازين سجن "جلبوع"، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها للعزل والقمع.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت نجله ربيع (21 عاما)، وأفرجت عنه، ثم أعادت اعتقاله مجددًا خلال الشهر الجاري.

يذكر أن الأسير أبو ربيعة من طولكرم، وهو معتقل منذ 20 عامًا، ويقضي حُكمًا بالسّجن المؤبد 14 مرة، ويعتبر من أبرز الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال.