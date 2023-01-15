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الهباش يبحث مع شيخ الأزهر سبل التصدي للمؤامرات الإسرائيلية على القدس

الأحد 15 يناير 2023 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش يبحث مع شيخ الأزهر سبل التصدي للمؤامرات الإسرائيلية على القدس



طوباس/سما/

بحث قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، اليوم الأحد، مع شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، سبل التصدي للمؤامرات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس.

ونقل الهباش تحيات الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني لشيخ الأزهر خلال اللقاء الذي جمعهما في مقر مشيخة الأزهر بالعاصمة المصرية القاهرة، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية، وتقديره لجهود شيخ الأزهر الداعمة للحق الفلسطيني وقضيته العادلة في كافة المجالات والمنابر.

وأكد قاضي القضاة خلال اللقاء، حرص القيادة الفلسطينية على وضع الإمام الأكبر في صورة الأوضاع في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، لما يمثله الأزهر الشريف والإمام الأكبر في العالم الإسلامي وبين أوساط الجاليات المسلمة في كافة أنحاء العالم، مثنياَ على مواقف شيخ الأزهر الداعمة والمساندة للحق الفلسطيني ونضاله المشروع لإنهاء الاحتلال ومساندة المقدسيين على وجه الخصوص في مواجهتهم آلة البطش الإسرائيلية ومجموعات المستوطنين التي تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي.

وناقش الاجتماع تعزيز سبل التعاون بين الجانبين في مجال التعليم الأزهري في فلسطين ومتابعة بناء معاهد أزهرية في مدن الضفة الغربية تكون إضافة للمعاهد الأزهرية القائمة في قطاع غزة، إضافة إلى متابعة إجراءات التحاق الطلبة الفلسطينيين الحاصلين على منحة الأزهر الشريف للدراسة في جامعة الأزهر في جمهورية مصر العربية.

من جانبه، أرسل شيخ الأزهر تحياته للرئيس محمود عباس وللشعب الفلسطيني، مؤكدا أن دعم الأزهر للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة هو من قبيل الواجب المفروض، وأن فلسطين في قلب الأزهر، والأزهر في قلب فلسطين، وسيظل الأزهر يدعم فلسطين.

#محمود الهباش #الازهر الشريف

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