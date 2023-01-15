"التعليم العالي" تطلق البوابات الوطنية للبحث العلمي

رام الله / سما /

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، بالتعاون مع فريق مشروع (PaLib) الممول من برنامج "إراسموس بلس"، البوابات الوطنية للبحث العلمي، وذلك في إطار خدمة البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

وأكد وكيل الوزارة بصري صالح، حرص الوزارة وسعيها لتطوير بنية أساسية وخدمات تقنية وطنية مستدامة تسهم في تطوير الابتكار والبحث والتعليم، والتعاون الإلكتروني الدولي مع مجتمع البحث والتعليم في فلسطين، شاكرا فريق مشروع (PaLib) والجامعات الشريكة والمشاركة فيه.

وأشار إلى أهمية مأسسة محرك بحث وطني يربط محتوى المكتبات والمستودعات البحثية في الجامعات الفلسطينية ويرتبط بالشبكة البحثية العربية والدولية، لافتا إلى أن ذلك يسهم في تمكين الباحثين من مشاركة أبحاثهم ومشاريعهم وإتاحتها للباحثين الآخرين؛ ما يوفر بيئة مرجعية واسعة للباحثين والطلبة، وزيادة المشاهدة والاقتباس منها؛ ما يسهم في رفع مكانة المكتبة الوطنية الفلسطينية محليا وعالميا.

بدوره، قال مدير عام التطوير والبحث العلمي شاهر زيود إن الوزارة تعمل جاهدة على دمج مخرجات المشروع لتكون مكونا أساسيا من مكونات الشبكة البحثية الوطنية، ما يدعم البحث العلمي في فلسطين.

من جهته، شدد مدير المكتب الوطني لبرنامج "إيراسموس" في فلسطين عبد الكريم دراغمة على أهمية الاستدامة في مشاريع "إيراسموس"، التي تنفذها مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، مثمنا دور "التعليم العالي" في جهود استدامة المشروع.

من جانبه، قدم مدير المشروع أحمد الدحدوح، عرضا حول فكرة تنفيذ المشروع والمراحل التي مر بها، والإمكانيات التي تتيحها المنصة على صعيد المكتبات الجامعية والمستودعات البحثية، مشيرا إلى أهمية انضمام بقية المؤسسات التعليمية للمنصة وإثرائها بالمزيد من المصادر.

وتخلل إطلاق البوابات الوطنية عرض قدّمه مدير دائرة التحوّل الرقمي في الوزارة منذر صلاحات، حول مكونات الشبكة البحثية والأكاديمية، وخطة الوزارة لدمج منصة الأبحاث والمكتبات مع الشبكة البحثية، والتطبيقات التي تعمل الوزارة على توفيرها للباحثين، وخطط استكمال اشتراك المؤسسات التعليمية الأخرى وربط مستودعاتها البحثية بالمنصة الإلكترونية.

يُشار إلى أن مشروع (PaLib) هو منصة إلكترونية وطنية تعمل على تجميع بيانات وصفية عن مصادر المكتبات والأبحاث التي تتيحها المستودعات البحثية في مؤسسات التعليم العالي، وتسهّل على المهتمين والباحثين عملية البحث والوصول إلى هذه المصادر من بوابة وطنية واحدة.