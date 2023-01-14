بالاسماء ..إعلان نتائج انتخابات غرفة رام الله والبيرة بالتزكية

رام الله/ سما/

أعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، اليوم الأحد، عن أسماء الفائزين بالتزكية بعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة.

وأشارت لجنة الانتخابات برئاسة القاضي أحمد ولد علي أن عدد المرشحين عند إقفال باب الترشح ونشر القوائم النهائية للمرشحين مساوٍ لعدد أعضاء المجلس وهو 13 عضواً، واستناداً للبند رقم 1 من المادة 21 من النظام والصلاحيات المخولة قانوناً للجنة الانتخابات تم إعلان نتائج الفوز بالتزكية.

وبموجب المادة (17) من قانون الغرف التجارية الصناعية ينتخب المجلس وبحضور ممثل عن وزير الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف في أول اجتماع له وبكامل أعضائه وبطريقة الاقتراع السري، رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق ونائبا لكل منهما ويعلم الوزير بنتيجة الاقتراع.

وأكد وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي على أهمية إنجاز هذا الاستحقاق الإداري والقانوني، والذي يعزز من تطور الغرف التجارية والارتقاء بالخدمات التي تقدم لمنتسبي هذه الغرف علاوة على أنها تعزز فرص تطور النشاط الاقتصادي.

وأعربت اللجنة عن الروح العالية لأعضاء الهيئات العامة في الغرفتين على اختيارهم وتوافقهم مع تمنياتهم لأعضاء مجالس الإدارة الجديدة، بالنجاح والتوفيق في مهامهم المنوط بهم.

وأجريت انتخابات في غرف محافظات أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس، وسلفيت وبالتزكية في غرف محافظات دير البلح، ورفع ، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ومحافظة رام الله والبيرة من أصل 18 غرفة.