فتوح يدين جريمة اعدام الشهيد كحلة: ازدواجية المعايير تشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه

رام الله / سما /

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، "إن ازدواجية المعايير الدولية، تشجع الاحتلال الإسرائيلي، على الامعان بارتكاب جرائمه تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان".

وأدان فتوح في تصريح صحفي، اليوم الأحد، جريمة اعدام الشهيد أحمد كحلة عند المدخل الغربي لبلدة سلواد شرق رام الله، معتبرا سلسلة الاعدامات الميدانية التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق شعبنا، ترجمة لبرنامج الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الجديدة، التي تضرب بعرض الحائط جميع المعاهدات والشرائع الدولية، ومبادئ حقوق الانسان.

وأشار إلى أن صمت المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم يدحض مزاعمه حيال مواقفه المعلنة حول حل الدولتين، مؤكدا مواصلة شعبنا الصمود والنضال.