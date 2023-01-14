  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

سوسن بدر بأول تعليق على شائعة وفاتها

الأحد 15 يناير 2023 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوسن بدر بأول تعليق على شائعة وفاتها



وكالات / سما /

ردت الفنانة سوسن بدر على شائعة وفاتها التي تصدرت ترند موقع تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، بإعادة مشاركة عدة صور لها للتأكيد على تمتعها بصحة جيدة، وتفرغها لاستكمال تصوير مسلسلها الجديد "بابا المجال" المقرر عرضه ضمن موسم المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2023، من بطولة النجم مصطفى شعبان والفنانة نسرين أمين، كما واصلت الترويج لفيلمها الجديد "أنا لحبيبي" المقرر طرحه بقاعات السينما خلال أيام من بطولة كريم فهمي وياسمين رئيس.

سوسن بدر أعادت مشاركة صورة لها برفقة الفنانة بشرى والنجمة عبير صبري وزوجها، كما أكدت أنها موجودة حالياً في بيروت لتصوير مسلسلها الجديد "بابا المجال".

وبالوقت نفسه أصدر نقيب المهن التمثيلية في مصر د. أشرف زكي توضيحاً عاجلاً أكد فيه عدم صحة شائعة وفاة سوسن بدر بعد إصابتها بأزمة مفاجئة ودخولها أحد مستشفيات القاهرة، مؤكداً أن الفنانة المصرية البالغة من العمر 65 عاماً غير موجودة في مصر من الأساس.

ووصف أشرف زكي، شائعة وفاة الفنانة سوسن بدر، بأنها شائعة سخيفة، مؤكداً أن الفنانة الكبيرة في لبنان لتصوير أحد أعمالها الرمضانية، وأن كل ما تردد عن الحالة الصحية للفنانة ليس له أي أساس من الصحة، وأنها بحالة صحية جيدة والحمد لله.

جدير بالذكر أن سوسن بدر تشارك في رمضان القادم في مسلسل "بابا المجال" مع الفنان مصطفى شعبان، ويشارك في بطولته: نسرين أمين وباسم سمرة، جومانا مراد، رياض الخولي، ومجموعة من النجوم، أبرزهم: محمد نجاتي، محمود حافظ، سماء إبراهيم، عارفة عبدالرسول، محمد رضوان، وفرح يوسف، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

كما تنتظر طرح فيلم «أنا لحبيبي» في دور السينما ضمن موسم أفلام عطلة منتصف العام الدراسي، من بطولة ياسمين رئيس، كريم فهمي، محمد الشرنوبي، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

#سوسن بدر #الوفاة #شائعة

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو والصور: عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب وحيفا والقدس ضد حكومة نتنياهو

كوخافي يتحدث عن الوضع الفلسطيني وقضية الأسرى الإسرائيليين لدى حماس وخطة "مترو الأنفاق"..

موقع عبري: القبة الحديدية الإسرائيلية تفتك بمشغليها

فيديو: رفع أعلام فلسطين خلال المظاهرات الرافضة لحكومة نتنياهو

شاهد: لحظة محاصرة قوة إسرائيلية خاصة للشابين حمامرة و خليلية قبيل ارتقائهما جنوب جنين

غانتس يرفض أمرا لـ"الشاباك"..

كوخافي يهدد حزب الله: سنعيد لبنان خمسين عاما للوراء

الأخبار الرئيسية

image_processing20230115-291924-v7c9a1

صورة: الكشف عن هوية "رجل الظل" الإسرائيلي الذي قاد الاتصالات السرية مع الدول العربية

0c54bc34fc3146bd7dcdb16055cd4685-1673766985

الاحتلال يعدم مواطنا بدم بارد قرب رام الله

دول أوروبية قلقة من خطوات إسرائيلية أحادية الجانب

أصحاب محطات الغاز بغزة يضربون عن العمل بعد قرار اقتطاع مبالغ مالية منهم

photo_2023-01-14_20-44-08

فيديو: رفع أعلام فلسطين خلال المظاهرات الرافضة لحكومة نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم