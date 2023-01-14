سوسن بدر بأول تعليق على شائعة وفاتها

وكالات / سما /

ردت الفنانة سوسن بدر على شائعة وفاتها التي تصدرت ترند موقع تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، بإعادة مشاركة عدة صور لها للتأكيد على تمتعها بصحة جيدة، وتفرغها لاستكمال تصوير مسلسلها الجديد "بابا المجال" المقرر عرضه ضمن موسم المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2023، من بطولة النجم مصطفى شعبان والفنانة نسرين أمين، كما واصلت الترويج لفيلمها الجديد "أنا لحبيبي" المقرر طرحه بقاعات السينما خلال أيام من بطولة كريم فهمي وياسمين رئيس.

سوسن بدر أعادت مشاركة صورة لها برفقة الفنانة بشرى والنجمة عبير صبري وزوجها، كما أكدت أنها موجودة حالياً في بيروت لتصوير مسلسلها الجديد "بابا المجال".

وبالوقت نفسه أصدر نقيب المهن التمثيلية في مصر د. أشرف زكي توضيحاً عاجلاً أكد فيه عدم صحة شائعة وفاة سوسن بدر بعد إصابتها بأزمة مفاجئة ودخولها أحد مستشفيات القاهرة، مؤكداً أن الفنانة المصرية البالغة من العمر 65 عاماً غير موجودة في مصر من الأساس.

ووصف أشرف زكي، شائعة وفاة الفنانة سوسن بدر، بأنها شائعة سخيفة، مؤكداً أن الفنانة الكبيرة في لبنان لتصوير أحد أعمالها الرمضانية، وأن كل ما تردد عن الحالة الصحية للفنانة ليس له أي أساس من الصحة، وأنها بحالة صحية جيدة والحمد لله.

جدير بالذكر أن سوسن بدر تشارك في رمضان القادم في مسلسل "بابا المجال" مع الفنان مصطفى شعبان، ويشارك في بطولته: نسرين أمين وباسم سمرة، جومانا مراد، رياض الخولي، ومجموعة من النجوم، أبرزهم: محمد نجاتي، محمود حافظ، سماء إبراهيم، عارفة عبدالرسول، محمد رضوان، وفرح يوسف، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

كما تنتظر طرح فيلم «أنا لحبيبي» في دور السينما ضمن موسم أفلام عطلة منتصف العام الدراسي، من بطولة ياسمين رئيس، كريم فهمي، محمد الشرنوبي، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.