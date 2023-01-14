رسالة عاجلة من محمد رمضان إلى منة شلبي.. ماذا قال؟!

وكالات / سما /

كتب محمد رمضان رسالة لمنة شلبي، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا: “منة شلبي مبروووك بداية تصوير مسلسلك بالنجاح والتوفيق مع صديقي المنتج صادق الصباح والمخرجة مريم عزت أبو عوف الغالية بنت الغالي الله يرحمه.. في انتظار مشرووع قوي كالعادة”.

كما تواصل الفنانة منة شلبي تحضيراتها لمسلسل “تغيير جو”، وذلك بعد انتشار أنباء حول خروجها من السباق الرمضاني هذا العام.

وأكد صادق الصباح، استمرار تصوير مسلسل مسلسل تغيير جو، بطولة الفنانة منة شلبي بالرغم من أزمتها الأخيرة، والمقرر عرض العمل في رمضان 2023.

وقال صادق الصباح، خلال لقائه في برنامج et بالعربي، إن صناع العمل يعكفون على تصوير مسلسل تغيير جو حاليًا، مشيرًا، إلى أنهم انتهوا من تصوير جزء كبير من العمل.

وعن موقف الفنانة منة شلبي من العمل بعد أزمتها الأخيرة، ردّ صادق الصباح: مفيش مشكلة ومنة شلبي بتشتغل وبتمثل عادي وموجودة وانتظروها في رمضان 2023.

جدير بالذكر، أن مسلسل تغيير جو، يشارك في بطولته كل من: منة شلبي، أحمد مالك، إياد نصار، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من تأليف منى الشيمي وإخراج مريم أبوعوف.