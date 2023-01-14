  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

رسالة عاجلة من محمد رمضان إلى منة شلبي.. ماذا قال؟!

الأحد 15 يناير 2023 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة عاجلة من محمد رمضان إلى منة شلبي.. ماذا قال؟!



وكالات / سما /

كتب محمد رمضان رسالة لمنة شلبي، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا: “منة شلبي مبروووك بداية تصوير مسلسلك بالنجاح والتوفيق مع صديقي المنتج صادق الصباح والمخرجة مريم عزت أبو عوف الغالية بنت الغالي الله يرحمه.. في انتظار مشرووع قوي كالعادة”.

كما تواصل الفنانة منة شلبي تحضيراتها لمسلسل “تغيير جو”، وذلك بعد انتشار أنباء حول خروجها من السباق الرمضاني هذا العام.

وأكد صادق الصباح، استمرار تصوير مسلسل  مسلسل تغيير جو، بطولة الفنانة منة شلبي بالرغم من أزمتها الأخيرة، والمقرر عرض العمل في رمضان 2023.

وقال صادق الصباح، خلال لقائه في برنامج et بالعربي، إن صناع العمل يعكفون على تصوير مسلسل تغيير جو حاليًا، مشيرًا، إلى أنهم انتهوا من تصوير جزء كبير من العمل.

وعن موقف الفنانة منة شلبي من العمل بعد أزمتها الأخيرة، ردّ صادق الصباح: مفيش مشكلة ومنة شلبي بتشتغل وبتمثل عادي وموجودة وانتظروها في رمضان 2023.

جدير بالذكر، أن مسلسل تغيير جو، يشارك في بطولته كل من:  منة شلبي، أحمد مالك، إياد نصار، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطال العمل، وهو من تأليف منى الشيمي وإخراج مريم أبوعوف.

#محمد رمضان #منة شلبي

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو والصور: عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب وحيفا والقدس ضد حكومة نتنياهو

كوخافي يتحدث عن الوضع الفلسطيني وقضية الأسرى الإسرائيليين لدى حماس وخطة "مترو الأنفاق"..

موقع عبري: القبة الحديدية الإسرائيلية تفتك بمشغليها

فيديو: رفع أعلام فلسطين خلال المظاهرات الرافضة لحكومة نتنياهو

شاهد: لحظة محاصرة قوة إسرائيلية خاصة للشابين حمامرة و خليلية قبيل ارتقائهما جنوب جنين

غانتس يرفض أمرا لـ"الشاباك"..

كوخافي يهدد حزب الله: سنعيد لبنان خمسين عاما للوراء

الأخبار الرئيسية

image_processing20230115-291924-v7c9a1

صورة: الكشف عن هوية "رجل الظل" الإسرائيلي الذي قاد الاتصالات السرية مع الدول العربية

0c54bc34fc3146bd7dcdb16055cd4685-1673766985

الاحتلال يعدم مواطنا بدم بارد قرب رام الله

دول أوروبية قلقة من خطوات إسرائيلية أحادية الجانب

أصحاب محطات الغاز بغزة يضربون عن العمل بعد قرار اقتطاع مبالغ مالية منهم

photo_2023-01-14_20-44-08

فيديو: رفع أعلام فلسطين خلال المظاهرات الرافضة لحكومة نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم