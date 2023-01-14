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صورة: الكشف عن هوية "رجل الظل" الإسرائيلي الذي قاد الاتصالات السرية مع الدول العربية

الأحد 15 يناير 2023 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: الكشف عن هوية "رجل الظل" الإسرائيلي الذي قاد الاتصالات السرية مع الدول العربية



القدس المحتلة / سما /

كشف النقاب، اليوم الاحد عن هوية الشخص الذي لقب بـ "رجل الظل" إسرائيلًيا والذي قاد الاتصالات السرية مع الدول العربية والافريقية وخاصة التي وقعت على اتفاق أبراهام.

وبحسب موقع واي نت العبري فإنه تم الكشف عن هوية رونان ليفي "ماعوز"، بعد أن عين هذا الصباح من قبل وزير الخارجية الاسرائيلي ايلي كوهين مديًرا عاًما للوزارة بدلا من السابق ألون أوشفيز.

وخدم ماعوز في مجلس الامن القومي الاسرائيلي كما خدم  مددة 30 عاًما في مناصب ميدانية وعمليات استخباراتية في الشاباك والجيش الاسرائيلي.

وأشار إلى أنه كان له دوًرا مهًما في الاتصالات مع السودان ومصر ودول الخليج، وعمل مع كوهين حين كان وزيرا للمخابرات.

"القدس

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