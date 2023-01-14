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تشييع جثمان الشهيد أحمد كحلة ببلدة سلواد

الأحد 15 يناير 2023 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيد أحمد كحلة ببلدة سلواد



رام الله / سما /

 شيّع أهالي بلدة سلواد شرق رام الله جثمان الشهيد أحمد حسن عبد الجليل كحلة 45 عاما، حيث أعدم برصاص الاحتلال قرب البلدة صباح اليوم.

وانطلقت مراسم التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي، وجابت مسيرة شعبية شوارع مدينة رام الله، قبل توجهها إلى منزل عائلته في البلدة لالقاء نظرة الوداع والصلاة عليه، ثم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

وردد المشيّعون هتافات منددة بجرائم الاحتلال، مؤكدين على الوحدة الوطنية لمواجهة جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

واستشهد كحلة بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه مع نجله قرب المدخل الغربي للبدة، حيث أصيب نجله وتم اعتقاله فيما أعلن عن استشهاده.

وأفاد شاهد عيان، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب كحلة ونجله بعد مشادة كلامية، حيث قاموا بانزالهما عنوة من مركبتهما، ثم أطلقوا عليهما الرصاص من مسافة صفر.

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