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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 15 يناير 2023 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

"يديعوت أحرونوت":

مظاهرات في تل ابيب وحيفا والقدس: أكثر من 80 ألف شخص شاركوا في المظاهرة ضد حكومة نتنياهو
وزيرة القضاء السابق تسيبي ليفني: نتنياهو أعلن الحرب على المؤسسات الديمقراطية
المتظاهرون في حيفا: لن نسمح بتحويل إسرائيل الى دكتاتورية
في القدس المظاهرة انطلقت من أمام منزل الرئيس الإسرائيلي وطالبوه بإسماع صوته ضد قرارات الحكومة
القرار الذي ينتظره الجهاز السياسي من المحكمة العليا حول ارييه درعي: هل سيمنع تعيينه وزيرا من قبل المحكمة؟
ارتفاع مقلق بالحديث عن الحرب الأهلية بإسرائيل: ارتفاع استخدام تعبير الحرب الأهلية بالأيام الأخيرة بنسبة 9000%

* "معاريف":

ساعة الامتحان: أكثر من 80 ألفا شاركوا في المظاهرات ضد الثورة على الجهاز القضائي التي بادرت اليه حكومة نتنياهو لهدم الديمقراطية
الشرطة منعت اغلاق شوارع رئيسية في تل أبيب
قاضية سابقة في المحكمة العليا: نحن أمام وضع جديد لا قيمة للديمقراطية فيه
وزير الاتصالات يهدد بإغلاق سلطة البث الرسمية: سنقلص ميزانيتها بنسبة 50%
نقابة الصحفيين: اعلان الحرب من قبل الوزير على السلطة الرابعة حل للديمقراطية
الرئيس الأسد يدعو الرئيس الإيراني لزيارة سوريا

* "هآرتس":

أكثر من 80 ألف متظاهر ضد الحكومة
قاضية سابقة في المحكمة العليا: خروج قضاة للتظاهر يعني انه تم اجتياز كافة الخطوط الحمراء
قائد شرطة تل ابيب أصدر تعليماته بعدم استعمال سيارات رش المياه، رافضا تعليمات وزير الأمن القومي بن غفير
عضو الكنيست عوفر كسيف: لا ديمقراطية مع الاحتلال
المواطنون العرب لم يشاركوا بأعداد كبيرة في المظاهرة
دول الاتحاد الأوروبي تعرب عن قلقها من سياسة الحكومة الإسرائيلية وتدهور الأوضاع مع الفلسطينيين
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي تحدث مع الوزير الإسرائيلي ايلي كوهن وطالبه بطرح أفق سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

#الصحف الإسرائيلية

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