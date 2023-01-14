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تمهيدا للاستيلاء عليها: مستوطنون يسيجون أراضي في خربة الفارسية

الأحد 15 يناير 2023 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الاغوار / سما /

شرع مستوطنون، اليوم الأحد، بتسييج أراض في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن أعمال التسييج التي يقوم بها المستوطنون تجري في منطقة احمير بالفارسية، وتأتي استكمالا لأعمال البناء وتسييج الأراضي التي استولوا عليها قبل حوالي ثمانية أشهر.

يذكر أن منطقة الفارسية تشهد مؤخرا انتهاكات متكررة من المستوطنين، ويتزامن ذلك مع مشروع إقامة مدرسة ومرافق استيطانية على أراضي الخربة، والذي شرع "مجلس المستوطنات" بتنفيذه منذ شهر نيسان من العام المنصرم، حيث تم تجريف 30 دونما من أراضي الخربة وتسييجها لهذا الغرض.

#مستوطنون #خربة الفارسية #الاغوار

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