تحديد موعد سوبر الطائرة في غزة

غزة / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة, عن موعد إقامة مباراة كأس السوبر بين الصداقة "بطل الدوري والكأس"، وخدمات جباليا وصيف البطولتين، وذلك قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2022.



وأكد اتحاد الطائرة, أن لقاء كأس السوبر بين الصداقة وخدمات جباليا, سيجري يوم 31 يناير الجاري, على صالة "سعد صايل" بغزة.



كما يعقد اتحاد اللعبة اجتماعا حاسما اليوم الأحد بمقر نادي خدمات جباليا شمال القطاع, لمناقشة انطلاق دوري المحترفين الجزئي.



وشدد على ضرورة حضور 3 أشخاص لكل نادٍ في الاجتماع, وهم رئيس النادي ومشرف اللعبة وكابتن الفريق, علما أن الدوري يضم أندية الصداقة، وخدمات جباليا، وشباب جباليا، ونماء، واتحاد الشرطة، والكرامة.