فيديو.. بيت حانون يُعيد الحياة للدوري وانتصارات للصداقة والشاطئ

غزة / سما /

وضع اتحاد بيت حانون حداً لسلسلة انتصارات خدمات رفح وأجبره على التعادل السلبي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.

وحاول خدمات رفح الابتعاد في الصدارة في ظل ملاحقة المنافسين لكنه اكتفى بنقطة التعادل التي قلصت فارق النقاط إلى 5 مع ملاحقه اتحاد الشجاعية.

التعادل عزز صدارة خدمات رفح برصيد 35 نقطة، فيما رفع اتحاد بيت حانون رصيده إلى 16 نقطة وبقي في المركز التاسع.

الصداقة (2-1) الهلال

ولحساب نفس الجولة حقق الصداقة فوزًا مهمًا على الهلال (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين.

سجل هدفي الصداقة، خليل مطر (32)، وجلال أبو يوسف (65)، فيما سجل هدف الهلال محمد خليفة (94)، في المباراة التي طُرد فيها مدافع العلال محمد أبو عودة بالبطاقة الحمراء.

الفوز رفع رصيد الصداقة إلى 16 نقطة وتقدم للمركز السادس، بدلًا من الهلال الذي تراجع للمركز السابع وتجمد رصيده عند 16 نقطة.

دوري الدرجة الأولى

واصل نماء نتائجه القوية وحقق فوزًا مهمًا على أهلي النصيرات (3-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة.

وقاد المهاجم عاهد أبو مراحيل فريقه نماء للفوز الجديد بعدما تولى بنفسه تسجيل (هاتريك)، ورفع رصيد نماء إلى 32 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد أهلي النصيرات عند 15 نقطة في المركز التاسع.

خدمات خانيونس (0-1) الشاطئ

وفي مباراة ثانية حقق الشاطئ انتصاراً مهمًا وصعباً على خدمات خانيونس (1-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس.

الفوز رفع رصيد الشاطئ إلى 25 نقطة وبقي في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد خدمات خانيونس عند 27 نقطة في المركز الرابع.

دوري الدرجة الثانية

انتصر اليرموك على شباب المغراقة (2-0) ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس، فيما بقي المغراقة في المركز السابع برصيد 7 نقاط.

وحقق الصلاح الفوز على جماعي رفح (3-2)، ليتصدر الفائز جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، فيما بقي الجماعي في المركز الرابع برصيد 18 نقطة.