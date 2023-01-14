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دعوات لمقاطعة بضائع شركة أميركية لدعمها للمستوطنات

الأحد 15 يناير 2023 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دعوات لمقاطعة بضائع شركة أميركية لدعمها للمستوطنات



القدس المحتلة / سما /

دعت شبكة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية أبناء الجالية إلى مقاطعة منتجات شركة "صدف" للمنتجات الغذائية، ومقرها ولاية كاليفورنيا لدعمها المتواصل لدولة الاحتلال، وتسويقها منتجات المستوطنات، باعتبارها بضائع من الشرق الأوسط وفلسطين، إضافة إلى تعاملها مع بنوك إسرائيلية.

وتعمل الشركة التي دعت الشبكة إلى مقاطعتها وإلقاء بضائعها المنتشرة في الأسواق الأميركية الى خارج المتاجر العربية والفلسطينية على الترويج للمأكولات الفلسطينية كـالفلافل، والحمص، على أنها إسرائيلية، ضمن خطة احتلالية لمحاولة محو التراث الفلسطيني في الخارج، لا سيما المنتجات الغذائية والمصنعات الفلسطينية.

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