بوسكيتس: لم أتخذ القرار بشأن مستقبلي مع برشلونة

لم يستقر نجم الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس، لاعب برشلونة، على أي شيء بخصوص مستقبله مع البارسا، في ظل قرب انتهاء عقده مع الإدارة، في يونيو القادم، وارتباطه بالرحيل عن النادي في الميركاتو الشتوي الجاري.

ولم يضع بوسكيتس النقاط على الحروف بخصوص مستقبله، خلال حديثه قبيل لقاء ريال مدريد، وفضل التركيز بشكل كامل على مواجهة الكلاسيكو، في نهائي كأس السوبر الإسباني، مساء الأحد في المملكة العربية السعودية.

ورد بوسكي على سؤال بخصوص مستقبله، ليقول قائد البارسا، حسبما نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية” لا أخبار جديدة في هذا الشأن، لم أتخذ أي قرار بخصوص مستقبلي حتى الآن”.

وأضاف سيرجيو” أهم شيء بالنسبة لي هو الحاضر الذي أعيشه، نحن نركز بشكل كامل على مباراة النهائي يوم غد”.

وواصل بوسكيتس حديثه” حتى لو كنت قد حسمت مستقبلي، فلن أقول ذلك على الملأ في مؤتمر صحفي، هناك نهائي ينتظرنا أمام ريال مدريد”.

ويملك متوسط ميدان البارسا الفرصة للفوز بأول لقب كقائد للبلوجرانا، وعن ذلك قال” إنه حافز إضافي، ولكن علينا السير خطوة بخطوة، أتمنى أن ننجح في الفوز باللقب بالتأكيد”.