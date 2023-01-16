ما هي فرص تدريب زيدان لفريق باريس سان جيرمان؟

أصبح زين الدين زيدان حديث الجميع في وسائل الإعلام الفرنسية في الأسبوع الماضي، حيث كان يبدو بأن أسطورة ريال مدريد المرشح الرئيسي لتدريب منتخب فرنسا، ولكن تجديد عقد ديدييه ديشان حتى عام 2026 قام بتغير الكثير من الأمور.

ولذا تناقش العديد من زملاء زيدان السابقين والصحفيين عن الخطوة المقبلة المتوقعة للمدرب الفرنسي والذي لم يدرب أي فريق منذ رحيله عن تدريب ريال مدريد.

وفي تقييمه للوضع قال ليونيل شاربونييه الحارس الفرنسي السابق لـ RMC Sports: “رغبته هي العودة إلى التدريب، إنه لم يجد فريقًا حتى الآن، وإذا غادر ريال مدريد فعليه أن يقم بتدريب فريق من نفس المستوى”.

وعن إمكانية تدريبه لفريق باريس سان جيرمان قال ليونيل: “يمكن أن يكون فريق باريس سان جيرمان هو المستوى الذي يأمله، هل يجب أن تنتظر ثلاث سنوات ونصف أو خمس سنوات بدون تدريب؟، لا يُمكنك ذلك”.

ولكنه أضاف: “لكي يحصل على فرصة للتدريب من جديد يجب أن يكون لديه أيضًا علاقات شخصية، هذا ما قاله لي عندما تحدثنا عن باريس سان جيرمان..لا يوجد لديه الكثير من الخيارات”.

كما تحدث مانويل بيتي، زميله السابق في منتخب فرنسا فقال: “يجب أن يعود زيدان إلى السوق، ربما لا توجد العديد من الأندية التي تجذبه، ولكن هناك خيارات قد تهمه على صعيد المنتخبات، مثل بلجيكا، أو دولة مغاربية مثل الجزائر، لا توجد خيارات أخرى كثيرًا”.

وفي الأيام الأخيرة ظهرت شائعة أيضًا بإمكانية إعادة المدرب الفرنسي إلى ريال مدريد إذا رحل كارلو أنشيلوتي في نهاية الموسم، وهو أمر لا يمكن استبعاده بأي حال من الأحوال.