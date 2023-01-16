فيديو.. مانشستر يونايتد يقلب تأخره ويحسم الديربي بثنائية

وكالات / سما /

قلب مانشستر يونايتد تأخره بهدف إلى انتصار بنتيجة (2-1) على حساب ضيفه مانشستر سيتي، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد، أمس السبت، في قمة لقاءات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل ثنائية اليونايتد برونو فيرنانديز في الدقيقة (79) وماركوس راشفورد في الدقيقة (82)، بينما سجل هدف مانشستر سيتي الوحيد جاك جريليش في الدقيقة (60).



وبتلك النتيجة رفع اليونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد السيتي عند 39 نقطة في المركز الثاني.



شكل اليونايتد الخطورة الأولى في المباراة في الدقيقة 11، بتلقى فيرنانديز بينية في الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء من إريكسن، مسددا كرة أرضية مرت بقليل إلى جوار القائم.



وظهر السيتي في الدقيقة 24، بتسديدة قوية من هالاند من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بدفاع اليونايتد.



وأهدر اليونايتد فرصة محققة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 34، من خلال انفراد تام لراشفورد، نجح من خلاله في مراوغة إديرسون وسدد كرة أرضية من داخل المنطقة، أبعدها أكانجي قبل أن تسكن الشباك.



واستمر إزعاج راشفورد بانطلاقة سريعة في الجانب الأيسر في الدقيقة 37، تخطى من خلالها رودريجو ووصل إلى منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية أمسك بها إديرسون.



وعاد السيتي للظهور في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بتسديدة صاروخية من والكر من خارج منطقة الجزاء، مرت بقليل إلى جوار القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



ونجح مانشستر سيتي في افتتاح التسجيل في الدقيقة 60، بعد توغل من دي بروين في الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، مرسلا عرضية تابعها جريليش برأسية سكنت الشباك، وذلك بعد 3 دقائق فقط من نزوله كبديل على حساب فودين.



وحاول مانشستر يونايتد العودة في نتيجة اللقاء، بتسديدة من وان بيساكا من خارج المنطقة في الدقيقة 67، اصطدمت بأكي وخرجت إلى ركلة ركنية.



ومع تراجع مستوى اليونايتد في الشوط الثاني، بحث تين هاج عن تنشيط الجانب الهجومي بالدفع بجارناتشو على حساب إريكسن في الدقيقة 72، بعدما دفع بين شوطي اللقاء بأنتوني على حساب مارسيال.



وسجل اليونايتد هدف التعادل في الدقيقة 79، بعدما أرسل كاسيميرو بينية لراشفورد الذي كان في وضع متسلل، ليترك الكرة إلى فيرنانديز الذي سدد من على حدود المنطقة كرة سكنت الشباك.



وسرعان ما أضاف اليونايتد الهدف الثاني في الدقيقة 82، بعدما أرسل جارناتشو عرضية أرضية من الجانب الأيسر، تابعها راشفورد الخالي من الرقابة تماما داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة مباشرة سكنت الشباك.



وعاد السيتي لتشكيل الخطورة من جديد في الدقيقة 87، بارتقاء من هالاند لكرة عرضية، مسددا رأسية ذهبت أعلى العارضة، لينتهي اللقاء بفوز اليونايتد (2-1).