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تدهور الوضع الصحي للأسير علي الحروب

الأحد 15 يناير 2023 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

حمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير علي الحروب (48 عاما) من مدينة دورا جنوب الخليل، والذي يعاني من تدهور مستمر جرّاء إصابته بورم بدأ ظهوره تحت الإبط، والصدر قبل عام، وخضع في حينه لعملية جراحية خلالها تم استئصاله، إلا أنّ وضعه الصحيّ استمر بالتدهور.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن الأسير الحروب نقل قبل عدة أيام من سجن "النقب" إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيليّ، حيث أكّد له الأطباء ظهور ورم جديد في أسفل الظهر لم يحدد طبيعته، وهو بحاجة إلى مرحلة علاج جديدة.

#الاسير علي الحروب #سجون الاحتلال #نادي الأسير

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