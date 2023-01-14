الاحتلال يعدم شابا بدم بارد قرب رام الله

القدس المحتلة / سما /

استشهد مواطن، صباح الأحد، جراء إطلاق النار تجاهه من قبل قوة عسكرية إسرائيلية بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة عوفرا القريبة من رام الله، إلا أنه تم تفنيد تلك الرواية من قبل المواطنين بالمنطقة.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد المواطن بدون أن تعلن هويته.



وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن مجموعة من الشبان الفلسطينيين من قرية سلواد رشقوا الحجارة تجاه القوة الإسرائيلية، وخلال ذلك تقدم أحدهم يحمل سكينًا وتم تحييده بإطلاق النار تجاهه.



ونفى شهود عيان تلك الرواية، وأكدوا أن المواطن كان برفقة نجله حين كان يمر من المكان وأطلق جنود الاحتلال النار عليه بدم بارد.



