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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 15 يناير 2023 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، في عناوينها خبر استشهاد شابين برصاص الاحتلال في جبع وثالث متأثرا بإصابته في اليامون في محافظة جنين.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "القدس":

ثلاثة شهداء في اليامون وجبع
استمرارا لسياسة الحفاظ على أراضيها: "الروم الأرثوذكس" تحقق تقدما ملموسا بتنظيم أراضٍ لها في القدس
إصابات بالرصاص والاختناق في عدة مناطق ومستوطن بمفرده يجرف عشرات الدونمات بمنطقة قلنديا
شخصيات رسمية وشعبية أردنية ترفض مؤامرات اليمين الاسرائيلي حول التوطين والوطن البديل والترحيل
عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب وحيفا والقدس احتجاجا على حكومة نتنياهو

* "الحياة الجديدة":

شهيدان برصاص الاحتلال في جبع وثالث متأثرا بإصابته في اليامون
في الذكرى الـ32 لاستشهاد القادة الثلاثة.. "فتح": سنواصل السير على درب أبو اياد وأبو الهول والعمري وكافة القادة التاريخيين
اشتية يعزي بشهداء جنين ويطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا
مئة ألف متظاهر في تل أبيب وحيفا والقدس ضد حكومة نتنياهو
عساف يترأس جلسة الحوار النهائية لمؤتمر الإعلام العربي في تونس

* "الأيام":

الاحتلال يواصل القتل: ثلاثة شهداء في محافظة جنين
اصابات خلال قمع الاحتلال مسيرتين في مسافر يطا وبلدة كفر قدوم
اصابة شابين برصاص الاحتلال جنوب قلقيلية
عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب وحيفا والقدس ضد حكومة نتنياهو وسياساتها

#الصحف الفلسطينية

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