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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الأحد 15 يناير 2023 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأحد، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اقتحمت منزلي المحررين خليل عبد الكريم الفروخ، وعمرو ذياب الفروخ، واعتقلتهما بعد أن حققت معهما ميدانيًا وفتشت منزليهما.

وفي رام الله، اعتقل محمد حماد، وشادي الديك، ورياض خليفة، وعبدالله أبو عادي.

فيما اعتقل المحرر عبود الشقفة من جنين.

وفي القدس المحتلة، اعتقل الفتى عزيز عليان من منزل عائلته في قرية العيساوية.

وشنت قوات الاحتلال حملات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين في عدة مناطق من جنين وطولكرم وغيرها.

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