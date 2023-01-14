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أصحاب محطات الغاز بغزة يضربون عن العمل بعد قرار اقتطاع مبالغ مالية منهم

الأحد 15 يناير 2023 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أصحاب محطات الغاز بغزة يضربون عن العمل بعد قرار اقتطاع مبالغ مالية منهم



غزة/ سما /

أعلن أصحاب أكثر من 410 شركة عاملة في تعبئة الغاز داخل قطاع غزة، اليوم الأحد، عن امتناعها عن تسلم كميات الغاز الواردة من الجانب المصري بدءًا من اليوم.

وأرجع أصحاب تلك الشركات في بيان لها، ذلك إلى فرض الحكومة بغزة قرارًا باقتطاع مبلغ 4 شواقل إضافية من هامش الربح لكل أنبوبة غاز.

وقال وائل أبو جبة صاحب محطة شركة أبناء أبو جبة، إن هذا القرار اتخذ بدون التشاور معنا، ومن حقنا مقاطعة العمل، ونحن لدينا حقوق ونريد استردادها.

وأشار إلى أن الشركات لم تعد تحقق أي هامش ربح، وبات العمال لديها عبء عليها.

فيما قال رائد الشوا رئيس لجنة الغاز في جمعية أصحاب شركات البترول والغاز بغزة، إن المالية بغزة تخصم ثلاثة شواقل من هامش الربح على كل اسطوانة منذ عام 2019، وفي تاريخ 1/4/2022 تم اقتطاع شيكل إضافي ليصبح الخصم 4 شواقل من هامش الربح.

وبين الشوا في تصريحات صحفية له، إلى أن ما يتم اقتطاعه كاملاً من هامش الربح 13 شيكلاً يخصم منها 5 شواقل لصالح الموزع، و5 شواقل أخرى مصاريف تشغيلية و4 شواقل لصالح وزارة المالية فيما يبقى من صافي الربح للمحطة أقل من شيكل على كل اسطوانة 12 كيلو.

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