  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الأحد 15 يناير 2023 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة



رام الله / سما /

 يكون الجو، اليوم  الأحد، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا الى صاف، وبارد، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو والصور: عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب وحيفا والقدس ضد حكومة نتنياهو

موقع عبري: القبة الحديدية الإسرائيلية تفتك بمشغليها

كوخافي يتحدث عن الوضع الفلسطيني وقضية الأسرى الإسرائيليين لدى حماس وخطة "مترو الأنفاق"..

هل حان وقت انهيار السلطة الفلسطينية؟ ولمصلحة من سيكون ذلك ؟

فيديو: رفع أعلام فلسطين خلال المظاهرات الرافضة لحكومة نتنياهو

شاهد: لحظة محاصرة قوة إسرائيلية خاصة للشابين حمامرة و خليلية قبيل ارتقائهما جنوب جنين

تحقيق يكشف عن جرائم اغتصاب واستغلال لمهاجرات أوكرانيات

الأخبار الرئيسية

photo_2023-01-14_20-44-08

فيديو: رفع أعلام فلسطين خلال المظاهرات الرافضة لحكومة نتنياهو

كوخافي يتحدث عن الوضع الفلسطيني وقضية الأسرى الإسرائيليين لدى حماس وخطة "مترو الأنفاق"..

فتحي خازم يتحدث عن آخر مستجدات وضعه الصحي ويوجه رسالة لأبناء جنين (فيديو)

اسرائيل

بالفيديو والصور: عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب وحيفا والقدس ضد حكومة نتنياهو

موقع عبري: القبة الحديدية الإسرائيلية تفتك بمشغليها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم